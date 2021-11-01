Москва, , 13:10 — REGNUM Россия и Соединённые штаты должны продолжать контакты на высшем уровне. Необходимость в этом видят обе стороны. Об этом 1 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия и США Mil.ru

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«Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии», — пояснил официальный представитель Кремля.

Песков также добавил, что в Москве рассчитывают на продолжение контактов с Вашингтоном в сфере кибербезопасности. Он напомнил, что в развитие встречи лидеров двух государств в Женеве уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по тематике кибербезопасности.

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«Все они проводились в закрытом режиме. Это не та сфера, где публичность помогает в достижении тех результатов, которые хотели бы достичь в Москве и Вашингтоне. Надеемся, что эти контакты будут продолжаться», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о функционировании диппредставительств России и США, заявила, что Соединённые Штаты реализуют конфронтационный сценарий, добиваясь для себя односторонних преимуществ и «перекрывая кислород» России. При этом она добавила, что на каждое враждебное действие США последует «оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ».

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