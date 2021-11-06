Минск, 6 ноября 2021, 20:15 — REGNUM Власти Белоруссии усилили состав дежурных сил ПВО на границе республики, заявил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб.
Он добавил, что это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ страны.
Так, подчеркнул Голуб, только за прошедшую неделю зафиксировано более 60 таких полётов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Польши сообщило о применении военнослужащими Белоруссии огнестрельного оружия на границе. Госпогранкомитет Белоруссии в свою очередь заявил: «Представители польского Минобороны по сути сами являются провокаторами. Их заявления изобилуют выдумками, фактически же не предоставлено никакой доказательной информации. Это все направлено на создание негативного образа Белоруссии».
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