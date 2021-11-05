Варшава, , 20:15 — REGNUM Министерство обороны Польши сообщило о применении военнослужащими Белоруссии огнестрельного оружия на границе. Госпогранкомитет Белоруссии в свою очередь заявил: «Представители польского Минобороны по сути сами являются провокаторами. Их заявления изобилуют выдумками, фактически же не предоставлено никакой доказательной информации. Это все направлено на создание негативного образа Белоруссии».

Граница Польши и Белоруссии Beentree

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Польское министерстве обороны проинформировало об «очередных провокациях на границе», сообщив: «Вчера белорусский солдат пытался выстрелить из сигнального пистолета в польских солдат. К счастью, пистолет не выстрелил». Оно также сообщило, что в сотне метров от места инцидента «пять вооруженных белорусов пытались разрушить забор с криками о том, что будут стрелять в польских солдат».

Помимо заявления ГПК Белоруссии, официальный Минск также выпустил в эфир государственного телевидения видеосюжеты об инцидентах на границе. По мнению белорусских пропагандистов, польские военнослужащие жестоко обращаются с нелегальными мигрантами при насильственном выдворении их обратно в Белоруссию. На видео запечатлены женские крики и одежда, которую человек в камуфляже выбрасывает в проход проволочного заграждения. При этом белорусские пропагандисты традиционно обошли проблему бездействия белорусских пограничников при нарушении с белорусской стороны государственной границы Белоруссии и Союзного государства.