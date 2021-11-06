Минск, 6 ноября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Власти Белоруссии усилили состав дежурных сил ПВО на границе республики, заявил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Игорь Голуб.

Белоруссия

«Мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей», — сказал он во время заступления на боевое дежурство 6-го зенитного ракетного дивизиона воинской части № 30 151.

Он добавил, что это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ страны.

«Мы наблюдаем значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у наших границ», — отметил он.

Так, подчеркнул Голуб, только за прошедшую неделю зафиксировано более 60 таких полётов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Польши сообщило о применении военнослужащими Белоруссии огнестрельного оружия на границе. Госпогранкомитет Белоруссии в свою очередь заявил: «Представители польского Минобороны по сути сами являются провокаторами. Их заявления изобилуют выдумками, фактически же не предоставлено никакой доказательной информации. Это все направлено на создание негативного образа Белоруссии».

Читайте также: Польша и Белоруссия обвиняют друг друга в провокациях на границе