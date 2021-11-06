Любляна, 6 ноября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. В Словении с понедельника, 8 ноября, вводятся более строгие ограничительные меры, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Словенское агентство печати.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным издания, временно будут закрыты ночные клубы, рестораны будут обслуживать посетителей до 22:00 по местному времени.

Для посещения практически любых мест на территории страны необходимо иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19, либо быть привитым.

Напомним, за прошедшие сутки в Словении выявили 3 тыс. 662 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 353 тыс. 660 человек.