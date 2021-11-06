Новосибирск, 6 ноября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 6 ноября, за минувшие сутки зарегистрировано 1451 обращение из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Kazanfirst.ru ОРВИ

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Отметим, что днём ранее, 5 ноября, за минувшие сутки было зарегистрировано 3488 обращений по поводу ОРВИ.

При этом на утро 6 ноября в регионе зарегистрировано 73 177 случаев заражения коронавирусом (+390 за сутки), включая 7207 детей; 54 611 пациентов полностью выздоровели (+98 за сутки), умер 3461 человек (+15 за сутки).