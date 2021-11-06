Афины , 6 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Греции с 06:00 субботы, 6 ноября, вступили в силу новые правила для борьбы с распространением коронавируса, сообщает AMNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Основное внимание уделяется ограничению доступа непривитых людей в розничные магазины, банки, парикмахерские и уличные кафе без тестов, а также ужесточение требования к прохождению тестов на работе. Ограничения продлятся до 06:00 утра 22 ноября.

Граждане теперь должны предъявить сертификат о полной вакцинации, либо сертификат о том, что они переболели СOVID-19 в течение последних шести месяцев, либо отрицательные результаты экспресс-теста или ПЦР-теста, чтобы войти в магазины, включая торговые центры, парикмахерские, салоны красоты и оздоровительные учреждения, открытые зоны заведений общепита, зоопарки и развлекательные зоны. Исключения составляют аптеки, церкви и супермаркеты. Люди без указанных документов могут делать заказы по телефону или онлайн и физически забирать товары за пределами магазина.

Ограничения были также введены для работников государственного и частного секторов, которые должны сдавать экспресс-тест или тест на ПЦР два раза в неделю, а не один раз, как требовалось с начала октября.

Заведения общепита, расположенные в закрытых помещениях, могут работать при полной заполняемости залов, но только для людей, полностью вакцинированных или переболевших в течение последних шести месяцев и имеющих соответствующую документацию. Ограничения включают места питания на станциях техобслуживания, торговых центрах и на станциях междугороднего транспорта. Заведения, которые работают на открытом воздухе, должны будут запросить либо один из двух сертификатов (полная вакцинация или перенесенное заболевание), либо один из тестов (экспресс или ПЦР).

Люди, не прошедшие полный курс вакцинации и не перенесшие недавно заболевание, не допускаются в закрытые заведения питания в отелях и аэропортах, которые обслуживают только гостей отеля или путешественников.

Зрители на спортивных мероприятиях должны постоянно носить маску, в противном случае команда хозяев или организаторы будут оштрафованы, а зрителям запрещено посещать будущие игры.

Ношение масок обязательно в публичных местах, исключение делается для людей, которые были освобождены от ношения маски по медицинским показаниям (с письменным подтверждением), и для детей в возрасте до 4 лет.