Новосибирск, 6 ноября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3654 пациента, в том числе 60 детей. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 318 человек, на ИВЛ — 49 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 781 674 теста на коронавирус.