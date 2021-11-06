Минск, 6 ноября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1993 и достигло 612 015. Об этом БЕЛТА сообщили 6 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 612 015 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 4730.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 587 208 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 9 814 116 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено почти 2 тыс. носителей SARS-CoV-2.