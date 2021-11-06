Санкт-Петербург, 6 ноября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Петербурге полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции завершил 1 млн 932 тыс. 761 человек, сообщили 6 ноября в городском комитете по здравоохранению. Еще 81 тыс. 153 человека уже прошли ревакцинацию.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» ("Спутник V"), флакон первого компонента на пять доз

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Напомним, постоянное население Петербурга составляет примерно 5,4 млн человек, включая детей, которым прививка от коронавируса пока не ставится.

Однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» в Петербурге привито 18 616 иностранных граждан, из них 354 человека прошли повторную вакцинацию. Вакцинация иностранцев проходит на коммерческой основе, за их собственный счет или за счет работодателей.

«На сегодняшний день запас вакцины в городе — 728 694 доз (706 578 — бюджетная + 22 116 коммерческая) комплектов доз», — подсчитали в комздраве Петербурга. Там отметили, что 5 ноября на склад ОАО «Фармбаза» доставлена партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в составе 1800 комплектов доз, по пять доз в одном флаконе.

По данным городского оперштаба, за предыдущие сутки первой дозой двухкомпонентных вакцин привито в Петербурге 7512 человек, еще 5658 человек завершили цикл вакцинации (в том числе привились однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт»).

В Петербурге работает 177 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, а также 47 мобильных пунктов вакцинации.