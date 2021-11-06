Копенгаген, 6 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Датские инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн заявили, что после вакцинации от COVID-19 риск заболеть значительно снижается, однако полностью исключить вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2 нельзя. Об этом они заявили в эфире Датского радио.

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Бенфилд и Хартман отметили, что коронавирусная инфекция может развиваться настолько по-разному, как у невакцинированных, так и у вакцинированных от коронавируса. Уже были случаи госпитализации вакцинированных, заразившихся коронавирусом. В основном это пожилые люди, COVID-19 у них протекал не столь критично, как у пожилых невакцинированных.

Ситуацию, при которой полностью привитые люди заражаются коронавирусом и переносят COVID-19, называется «прорывная инфекция». Тем не менее специалисты отмечают, что защитный эффект у вакцинации есть — COVID-19 переносится вакцинированными, в целом, немного лучше, чем невакцинированными. Эффект вакцинации снижается у самой пожилой части населения старше 70 лет через шесть месяцев. Поэтому необходимо проводить ревакцинацию.