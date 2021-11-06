Санкт-Петербург, 6 ноября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге в настоящее время находятся более 40 тыс. человек, сообщили 6 ноября в городском оперштабе. Еще 7,8 тыс. человек госпитализированы с коронавирусом. За последние сутки в больницы положили еще 439 таких пациентов.

Цитата из м/ф «Трое из Простаквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Амбулаторное лечение

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Суточная госпитализация с ковидом и пневмонией за 5 ноября в Петербурге сократилась на 15 случаев. На стационарном лечении от COVID-19 проходят лечение 7806 пациентов, это на 153 человека меньше, чем сутками ранее. В реанимационных палатах коронавирусных стационаров лежат 730 пациентов (-12 человек к уровню предыдущих суток). Из них 380 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (-7 за сутки).

В Петербурге для больных с COVID-19 и пневмонией развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 6 ноября свободны 34,14% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 40 260 пациентов, что на 351 человека больше, чем в предыдущие сутки. Еще 3396 человек находятся на домашнем карантине (-591), 57 человек — в обсерваторе (+15).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за минувшие сутки увеличился на 0,04 единицы и составляет на сегодня 0,97 единицы от норматива Роспотребнадзора). Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 3138 новых носителей коронавирусной инфекции, выписали по выздоровлению 3300 человек. Скончались от COVID-19 за сутки 86 человек.