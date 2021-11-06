Москва, , 11:48 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 41 335 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что 41 335 новых случаев заражения выявлены во всех 85 регионах России. За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 1188 человек. Выздороветь от COVID-19 смогли 29 201 человек.

В Москве за сутки выявили 6880 новых случаев заражения. В Санкт-Петербурге — 3138, в Московской области — 3085. Самарская область — 1621.