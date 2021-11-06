За сутки коронавирусом заразились сразу 390 новосибирцев
Новосибирск, 6 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 6 ноября, за минувшие сутки выявлено 390 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 381 случай.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»
Всего по данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 73 177 случаев заражения коронавирусом, включая 7207 детей.
При этом 54 611 пациентов полностью выздоровели (+98 за сутки).