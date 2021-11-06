Вашингтон, 6 ноября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В США продолжает увеличиваться число штатов, выступающих против инициатив администрации президента США Джо Байдена в сфере вакцинации от COVID-19, сообщил 5 ноября телеканал CNN.

MarkThomas Здание Верховного суда США

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С исками в суд обратились уже 26 штатов, преимущественно с поддержкой республиканцев. В списках истцов — губернаторы Флориды Рон ДеСантис и губернатор Техаса Грег Эбботт. Они протестуют против введения обязательной вакцинации сотрудников предприятий, численность которых превышает 100 человек. Многие не хотят видеть закрытыми местные школы и людей в масках.

«Люди устали от того, что ими постоянно командуют, ограничивают, предписывают и все эти разные вещи, — сказал ДеСантис. — Нам этого достаточно, и мы хотим, чтобы люди могли принимать свои собственные решения».

«Этот мандат (Байдена на введение обязательной вакцинации — ред.) является беспрецедентным превышением полномочий исполнительной власти федерального правительства и должен быть приостановлен», — заявил Грег Эбботт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США начали избавляться от невакцинированных учителей государственных школ, а Верховный суд США отверг иск преподавателей, которые заявили, что закон об обязательной вакцинации нарушает права человека.