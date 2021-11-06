Москва, 6 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Поставить точный диагноз о заболевании человека коронавирусной инфекцией без лабораторного тестирования невозможно. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает телеканал RT.

Коронавирус

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"Специфических симптомов, присущих только коронавирусу, нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно», — сказала Пшеничная РИА Новости.

Она пояснила, что, в принципе, любой человек, почувствовавший у себя респираторные симптомы, а также повышение температуры тела, вполне может заподозрить у себя COVID-19. Но для того, чтобы поставить точный диагноз, нужно лабораторное подтверждение, так как у заболевшего вполне может быть грипп или ОРВИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года в России вновь наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. В сутки выявляется почти 40 тысяч зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, умирает от последствий COVID-19 более тысячи человек в день.