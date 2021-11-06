Париж, 6 ноября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналль, в отношении которого суд вынес решение о лишении свободы на три года, обжалует его. Об этом 5 ноября сообщила адвокат Жаклин Лафон в эфире телеканала BFM.

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Она назвала приговор «невиданно суровым» и несоразмерным «с фактами и ходатайствами прокуратуры».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Суд Парижа приговорил Александра Беналла к трём годам лишения свободы. В отношении него было выдвинуто 12 обвинений за его участие в разгоне митингов 1 мая 2018 года.

Прокуратура требовала для чиновника полтора года лишения свободы и штраф в размере €500, а также запрет на протяжении пяти лет занимать государственные должности.