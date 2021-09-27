Париж, , 18:38 — REGNUM Молодой человек, бросивший яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона, арестован, сообщает 27 сентября телеканал BFMTV.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Инцидент произошёл во время визита Макрона в Лион. При появлении Макрона на выставке Eurexpo молодой человек бросил в него яйцо, прокричав «Да здравствует революция!».

Задержанный обвиняется в «насилии в отношение лица, наделенного государственной властью».

Как сообщало ИА REGNUM, летом текущего года в департаменте Дром на юго-востоке Франции Макрон получил пощечину. Ударивший его мужчина получил четыре месяца тюремного заключения.

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