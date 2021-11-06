В Еврейской АО сформируют новые бригады скорой помощи взамен уволившихся
Биробиджан, 6 ноября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области (ЕАО) сформируют новые бригады скорой помощи взамен уволившихся из-за нежелания прививаться от COVID-19 сотрудников. Об этом со ссылкой на главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергея Багненко 6 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.
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По её информации, в ЕАО уже направлен представитель Багненко, который в прямом диалоге с участниками ситуации примет участие в разрешении возникшей проблемы.
Напомним, ранее врачи двух филиалов скорой помощи в Облучье и Пашково Еврейской автономной области написали заявление об увольнении, так как не хотели ставить прививку от COVID-19. Согласно постановлению областного управления Роспотребнадзора, работники здравоохранения с 15 ноября будут допущены к работе лишь при прохождении как минимум первого этапа вакцинации, к 15 декабря они должны поставить второй компонент прививки от COVID-19. К настоящему моменту в отделениях областной станции скорой медицинской помощи привиты 90% сотрудников.
Как сообщало ИА REGNUM, руководитель отдела скорой помощи Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Вадим Теплов прокомментировал ситуацию с увольнением врачей в Еврейской автономной области.
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