Москва, 5 ноября 2021, 18:55 — REGNUM Известный телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал ситуацию с увольнением сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Тем не менее, врач выразил мнение, что медицинский работник все-таки должен быть привит, либо иметь антитела к коронавирусной инфекции.
Напомним, ранее врачи двух филиалов скорой помощи в Облучье и Пашково Еврейской автономной области написали заявление об увольнении, так как не хотели ставить прививку от COVID-19.