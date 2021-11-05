Вена, 6 ноября, 2021, 01:36 — ИА Регнум. Ограничить допуск в ряд заведений для непривитых приняло решение правительство Австрии. Об этом 5 ноября сообщил канцлер Австрии Александер Шалленберг в ходе пресс-конференции в Вене.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Начиная с 8 ноября в Австрии начнёт действовать так называемое «правило двух П» — привит или переболел в сфере питания, гостиничного бизнеса, сфере косметологии, при посещении больниц и домов престарелых. Все эти места сможет посетить лишь тот, кто был привит или переболел COVID-19.

Кроме того, массовые мероприятия, в которых участвуют более 25 человек, смогут посещать только либо переболевшие, либо привитые граждане. Раньше для доступа в общественные места можно было предъявить отрицательный ПЦР-тест. Теперь для непривитых от COVID-19доступ во множество мест закрыт.

В Австрии накануне было выявлено более 9,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Это самый высокий показатель с начала пандемии. При этом в стране вакцинировано более 5,6 млн человек при населении в 8,9 млн человек.