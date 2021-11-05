Вашингтон, 6 ноября, 2021, 00:35 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что миллионы экспериментальных таблеток от компании Pfizer, предназначенных для лечения COVID-19, станут многообещающим решением в условиях пандемии. Об этом 5 ноября пишет газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«Если это (лечение — ред.) будет разрешено управлением по контролю за продуктами и лекарствами, у нас могут скоро появиться таблетки, которые могут лечить от вируса инфицированных», — сказал Байден на пресс-конференции.

По словам американского лидера, терапия «станет ещё одним инструментом в наборе инструментов для защиты людей от худших последствий COVID-19».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в компании Pfizer разработали таблетки, которые на 89% могут сократить риски госпитализации или летального исхода во время болезни COVID-19.