Лондон, 5 ноября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Более 34 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Британии за последние сутки. Об этом 5 ноября свидетельствуют данные правительства страны.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 34 029 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 9 241 916.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 193 пациента, общее число жертв эпидемии достигло 141 588.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Британии выявили более 41 тыс. носителей коронавируса.