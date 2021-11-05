Симферополь, 5 ноября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. В Республике Крым не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом в соцсетях 5 ноября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Цитата из к/ф «Три плюс два». реж. Генрих Оганисян. 1963.СССР Крым

«Режим нерабочих дней в Республике Крым после 7 ноября продлен не будет. При этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении Аксёнова.

Глава Крыма также призвал жителей Крыма соблюдать правила эпидбезопасности, а также вакцинироваться от коронавируса.

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Период нерабочих дней в Крыму действует с 30 октября по 7 ноября. При этом ранее власти региона приняли ряд ограничений, в частности, ввели систему QR-кодов для посещения заведений общепита, развлекательных и культурных учреждений, а также для заселения в гостиницы.