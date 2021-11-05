Берлин, 5 ноября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Акции немецкой компании BioNTech, ставшей одной из разработчиков вакцины от коронавирусной инфекции Comirnaty, упали на порядка 20%. Об этом сообщает издание Focus online.

Yarregion.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Причиной тому стало расследование вероятных нарушений при испытании вакцины против COVID-19.

«Акции немецкой компании BioNTech упали в пятницу примерно на 20 процентов. Группа потеряла более €9 млрд евро в рыночной стоимости», — отмечает издание.

Напомним, ранее в медицинском журнале «BMJ» вышла публикация, в которой компания BioNTech обвиняется в многочисленных нарушениях во время разработки препарата. В частности, лабораторные образцы были неправильно маркированы, вакцина хранилась с нарушением технологий, а сообщения о побочных эффектах практически не отслеживались.