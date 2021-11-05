Рига, 5 ноября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Снизить влияние коронавируса и восстановить в Латвии нормальную жизнь удастся к началу весны 2022 года. С таким заявлением министр здравоохранения страны Даниэль Павлютс выступил в парламенте страны, сообщил портал rus.tvnet.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«Я кризисный министр, и моя главная задача — до начала весны остановить пандемию и вернуть нормальную жизнь в Латвии, этому я посвящаю все свои силы», — отметил Павлютс.

Павлютс поблагодарил медиков, которые сейчас борются за жизни и здоровье более чем 1 500 больных коронавируса. Он особо поблагодарил вакцинированных сограждан, которые таким образом защитили себя и окружающих от тяжелого заболевания. Он также поблагодарил лидеров общественного мнения, старавшихся в это время сплотить общество, а не расколоть.

В качестве положительного примера он привел Данию, где был достигнут высокий охват вакцинации, отчего в сентябре нынешнего года стало возможно отменить ограничения и вернуться к нормальной жизни: «Исследования подтверждают, что высокое доверие жителей к врачам, науке и государству было решающим фактором в достижениях Дании».

Министр добавил, что, по его мнению, проблемы с вакцинацией — зеркало накопленных годами в государстве проблем с диалогом и взаимоотношениями, в том числе, государства с жителями.