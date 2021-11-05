Рига, 5 ноября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Число исков от желающих оспорить обязательную вакцинацию и свое связанное с этим увольнение в судах Латвии растет еженедельно. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

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По данным СМИ, в настоящее время возбуждено 40 дел, а будет еще больше. Первое дело об обязательной вакцинации от коронавируса будет рассмотрено в суде 8 ноября. Эта обязанность оспорена чиновницей министерства благосостояния Сандрой Руцкой. Она отказалась комментировать свою мотивацию журналистам.

В суде отмечают, что заявители ходатайствуют о приостановлении действия постановления в отношении себя до исхода дела. В противном случае им грозит увольнение с места работы.

Рост обращений в суд связан с постановлением правительства Латвии, согласно которому все работники публичного сектора (государственные и муниципальные служащие) должны обязательно вакцинироваться от коронавируса. С 15 ноября выполнять рабочие обязанности смогут только привитые или переболевшие коронавирусом.

В среду, 4 ноября, национальный парламент страны Сейм утвердил норму, согласно которой у работодателей будет право расторгнуть трудовые отношения с теми работниками, у которых не имеется действительного сертификата о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.