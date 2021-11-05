Афины , 5 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Ни местные, ни общенациональные локдауны в настоящее время даже не подлежат обсуждению, заявил министр здравоохранения Танос Плеврис, находясь с рабочей поездкой в городе Ларисса. Об этом сообщает AMNA 5 ноября.

Xinhuanet.com Греция

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Любые ограничения будут по-прежнему действовать в соответствии с нынешними правилами, а именно останутся ограничениями для тех, кто решил не вакцинироваться.

Плеврис призвал местных жителей пройти вакцинацию, поскольку в регионе наблюдается всплеск пандемии. Он назвал совершенно очевидным, что в районах, где охват вакцинацией был выше, было меньше госпитализаций. Правительство намерено и дальше укреплять национальную систему здравоохранения, чтобы больше граждан могли получить необходимо лечение, уточнил министр. «В любом случае, мы готовы справиться с этой сложной ситуацией», — заверил Плеврис.