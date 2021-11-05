Екатеринбург, 5 ноября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Свердловские школьники после окончания каникул перейдут на дистанционное обучение. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра образования Свердловской области Юрий Зеленов.

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Обучение в таком формате ученики 5−11 классов будут проходить с 8 по 13 ноября включительно. Решение о переводе на дистант приняли в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Руководители образовательных учреждений должны обеспечить переход учеников на дистанционное обучение с использованием информационных технологий. Кроме того, директора школ обязаны провести корректировку графика образовательного процесса в связи со сменой формата обучения.

Обучение для школьников младшего звена останется прежним. Ученики 1−4 классов будут посещать учебные заведения при строгом соблюдении антиковидных мер.

Напомним, 3 ноября на онлайн-брифинге замгубернатора Павел Креков заявил, что продлевать нерабочую неделю в регионе власти не планируют.