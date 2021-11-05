Таллин, 5 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В связи с ухудшением ковид-ситуации в стране медицинские учреждения Эстонии готовы в любой момент перейти на третий уровень готовности. Об этом сообщил государственный телеканал ETV.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Третий уровень означает, что возможности больниц не соответствуют количеству поступающих больных, поэтому, например, «скорая помощь» станет выезжатьтолько на вызовы, связанные с серьезной опасностью для жизни человека, а сами больницы и клиники вводят систему медицинской сортировки поступающих больных (триаж) по степени важности их лечения.

«Это значит, что те больницы, которые еще предлагают плановое лечение, будут обязаны его приостановить. Просто чтобы быть готовыми к оказанию экстренной помощи», — объяснила смысл уровня исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

При третьем уровне готовности медучреждения Эстонии занимаются только оказанием экстренной помощи.

Хярма также подтвердила, что в Эстонии в самое ближайшее время будут введены новые строгие ограничения.