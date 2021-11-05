Таллин, 5 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом должен действовать как минимум год, а не полгода, как сейчас. Об этом, как сообщил портал ERR, ходатайствуют перед правительством члены Научного совета и общественные деятели.

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Председатель парламентской партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер так обосновал предложение экспертов: «Непонятно, почему после болезни официальный срок иммунизации короче, чем в случае вакцинации. Эти сроки должны быть по меньшей мере одинаковыми».

По его оценке, шестимесячное действие сертификата в Европе не должно быть препятствием для его продления в Эстонии, поскольку в странах так или иначе действуют разные правила, с которыми необходимо ознакомиться перед путешествием.

Сеэдер добавил, что короткий срок ковид-сертификатов является тратой ценного ресурса времени и работы медиков: «Мы в таком случае тратим ресурс и занимаемся людьми, которые менее опасны в эпидемиологическом плане для окружающих и кого, может быть, и не нужно вакцинировать».

Политик предлагает вместо этого направить ресурсы на группы риска, на тех, кто еще не вакцинировался и не болел. «Мы занимаемся не теми вещами», — убежден он.

Министр труда и здоровья Эстонии Танель Кийк предлагает позже обсудить вопрос о продлении сертификата, когда это сделают и другие страны Евросоюза. Пока этот «укороченный срок», по его мнению, помогает более активному вакцинированию населения страны.