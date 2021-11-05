Новосибирск, 5 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю с 25 по 31 октября 2021 года зарегистрировано 26 235 случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Kazanfirst.ru ОРВИ

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«Заболеваемость обусловлена вирусами не гриппозной этиологии. Превышение эпидемического порога остаётся на уровне 67,1%», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что основное количество обратившихся за медицинской помощью составляют взрослые.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по данным на сегодня, 5 ноября, за сутки в Новосибирской области зарегистрировано 3488 обращений по поводу ОРВИ.