Москва, 5 ноября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ухудшилась в 10 регионах России за прошедшую неделю, заявила 5 ноября заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Kremlin.ru Татьяна Голикова

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«Ситуация осложнилась в 10 субъектах Российской Федерации. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия», — приводит слова Голиковой портал федерального оперативного штаба.

В Татарии уровень угрозы вырос с жёлтого до светло-оранжевого, в Челябинской области и Чувашии — со светло-оранжевого до оранжевого. В остальных регионах из указанной десятки ситуация с коронавирусом ухудшилась с оранжевого уровня угрозы до красного.

Заместитель председателя правительства РФ добавила, что для замедления распространения инфекции требуется наращивать темпы вакцинации. Она подчеркнула, что также нужно пресекать любые попытки фальсификации документов, свидетельствующих о прохождении вакцинации.

Такие документы, предъявляемые в виде QR-кода, применяются для посещения общественных учреждений. Голикова отметила, что практика применения QR-кодов при посещении ряда учреждений уже введена почти во всех регионах России.