Из-за коронавируса госпитализированы более 3,6 тыс. новосибирцев
Новосибирск, 5 ноября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3625 пациентов, в том числе 56 детей. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщил оперативный штаб региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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«В отделениях реанимации находится 341 человек, на ИВЛ — 48 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.
Всего в Новосибирской области сделано 2 775 240 тестов на коронавирус.