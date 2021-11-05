Москва, 5 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Общее число граждан России, прошедших полную вакцинацию от COVID-19, достигло 57,26 млн 5 ноября. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 5 ноября хотя бы один компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции получили 60 млн граждан России. Неделю назад — 29 октября — первый этап вакцинации прошли 56,79 млн человек.

Число прошедших полный курс вакцинации граждан 29 октября составляло почти 51 млн. Таким образом, недельный прирост числа полностью вакцинированных составил 6,2 млн.

Коллективный иммунитет в России по состоянию на 5 ноября составляет 48%. Неделей ранее коллективный иммунитет находился на уровне 46,8%.