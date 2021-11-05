Санкт-Петербург, 5 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. По окончании двухнедельных каникул и режима нерабочих дней школы Санкт-Петербурга с 8 ноября возобновят работу в очном режиме. Об этом 5 ноября сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, курирующая сферу образования.

Светлна Шаповалова Школьный класс

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Она напомнила, что при необходимости в петербургских школах по-прежнему можно выбрать так называемый смешанный форма обучения, когда ребенок, по заявлению родителей или законных представителей, учится в дистанционном режиме, но всю аттестацию проходит в своей школе.

«И школа, и семья в условиях то затухающих, то с новой силой поднимающихся волн пандемии, могут выбирать подходящий для себя формат. Больше 80% педагогов или вакцинированы, или сохраняют антитела после болезни. Школа по-прежнему остаётся самым безопасным и надежным местом. Поэтому — с понедельника учимся очно», — написала Потехина на своей странице в соцсети.