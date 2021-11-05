Москва, 5 ноября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Вооружённых силах РФ сформирован резерв кадров и средств военно-медицинской службы для оказания помощи в регионах страны пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

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Создано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Некоторые из них уже работают в разных регионах Российской Федерации.

В состав врачебно-сестринских бригад вошли реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты, имеющие опыт лечения COVID-19.

В лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тысяч койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 50% ведомственного коечного фонда выделено для гражданских пациентов. На сегодня в созданных российскими военными медицинских центрах на лечении находится около тысячи гражданских лиц.

«С начала пандемии в построенных силами министерства обороны многофункциональных медицинских центрах в условиях стационара уже пролечено почти 10 тысяч гражданских пациентов с COVID-19», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что военные медики приедут на помощь регионам России, где ситуация с коронавирусом наиболее острая.