Санкт-Петербург, 5 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге еще 89 человек скончались от COVID-19, сообщили 5 ноября в федеральном оперштабе. Это стало самым высоким показателем суточной смертности за осень 2021 года, когда город «накрыла» четвертая волна эпидемии. Новая цифра смертности оказалась на 14 случаев больше, чем сутками ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина реанимации

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Кроме того, за минувшие сутки в Петербурге выявили 3363 новых случая заражения коронавирусом, это на 92 случая больше, чем в предыдущие сутки. Выписаны по выздоровлению за сутки 1640 человек, это вдвое меньше объема выписки в предыдущие сутки.

Всего за время пандемии в Петербурге лабораторно подтвердили 724 773 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 655 321 человек, скончались 24 298 человек. В Петербурге зарегистрировано 454 случая смерти от ковида на 100 тыс. населения. Это самый высокий уровень удельной смертности среди регионов РФ.