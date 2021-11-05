Ханой, 5 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Ошибка сотрудников медицинского центра в Ханое привела к тому, что 18 младенцам были сделаны прививки от COVID-19. 5 ноября об этом сообщает портал Vietnam News со ссылкой на управление здравоохранения города Ханой.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? — все новости»

Младенцы в возрасте от двух до шести месяцев должны были получить вакцины в соответствии с детским календарём прививок в медицинском центре в районе Куокоай. Вместо этого младенцам сделали прививки с вакциной от COVID-19, разработанной компанией Pfizer.

Получившие вакцины от COVID-19 младенцы переведены в другую больницу для наблюдения. Они находятся в стабильном состоянии, хотя у некоторых наблюдается жар и другие побочные эффекты, характерные для многих вакцин.

Обстоятельства, приведшие к ошибке медиков, выясняются. Допустивший ошибку персонал медицинского центра отстранён от работы по приказу районных властей.