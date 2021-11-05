Томск, 5 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил усилить контроль за соблюдением режима ограничений в период нерабочих дней и нарастить ПЦР-тестирование. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

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Нерабочие дни в Томской области продлены до 15 ноября.

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Жвачкин поручил своим заместителям по промышленной политике Игорю Шатурному и территориальному развитию Анатолию Рожкову усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на всех видах транспорта во всех муниципалитетах. На общественном транспорте, в такси и на вокзалах будет проводиться регулярная дезинфекция.

Органы местного самоуправления должны увеличить количество пассажирского транспорта на регулярных маршрутах. В транспорте необходимо находиться в защитных масках.

В многоквартирных домах должна проводиться санобработка помещений общего пользования. Этим должны заниматься управляющие организации.

Заместителю по социальной политике Алёне Левко поручено увеличить количество ПЦР-исследований для раннего выявления коронавируса до 400 тестов в сутки на 100 тысяч населения. Профосмотры и диспансеризация граждан в регионе будут приостановлены. Исключение — углубленная диспансеризация пациентов, перенёсших СOVID-19.

Заместителю по экономике Андрею Антонову поручено регулярно информировать предприятия малого и среднего бизнеса об имеющихся федеральных и региональных мерах поддержки.

Напомним, по состоянию на 4 ноября в Томской области выявлено 48 908 носителей коронавируса.