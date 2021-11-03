Томск, , 11:41 — REGNUM В Томской области режим нерабочих дней продлён ещё на неделю до 15 ноября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, решение об этом принял губернатор Сергей Жвачкин.

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По его словам, в регионе сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация, а одной недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. В связи с этим также продлены школьные каникулы.

«У нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания», — отметил он.

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