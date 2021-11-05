Красноярск, , 08:55 — REGNUM В День народного единства 4 ноября в Красноярске состоялся «Матч поколений». Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в краевом министерстве спорта.

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На льду «Кристалл Арены» состязались хоккейные команды ветеранов — «Политехник 1961» и «Енисейская Сибирь 60+».

«В День народного единства ветераны красноярского хоккея сплотились за здоровый образ жизни», — подчеркнул министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Игру приурочили к 15-летию Сибирского федерального университета (СФУ) и 60-летию хоккейной команды «Политехник» Красноярского политехнического института, вошедшего в своё время в состав СФУ.

Перед началом игры грамоту от имени красноярского губернатора Александра Усса вручили самому старшему игроку — 80-летнему Владимиру Суроткину.

В министерстве уточнили, что все ветераны прошли вакцинацию от коронавируса. Они призвали болельщиков следовать их примеру.

Победу в игре со счетом 5:2 одержала команда «Политехник».

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