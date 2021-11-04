Владимир, , 17:50 — REGNUM Во Владимирской области 4 ноября прошёл автопробег, приуроченный ко Дню народного единства, сообщает ИА REGNUM.

Флаг РФ

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«Молодая гвардия» организовала областной автопробег. Колонна из 20 автомобилей, украшенная флагами Российской Федерации, стартовала во Владимире. Участники прибыли в Суздаль, чтобы возложить цветы к памятнику Александра Невского.

Торжественны мероприятия проходят также в областном центре. Во Владимире волонтёры поздравили медиков. В течение дня на нескольких городских площадках проведут флешмобы и конкурсы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России в честь освобождения Москвы от польских интервентов народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году празднуется День Народного единства.