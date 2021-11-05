Москва, 5 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Член Совфеда Владимир Круглый предлагает продлить федеральный режим нерабочих дней в России хотя бы еще на неделю.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"На федеральном уровне продление «локдауна» было бы правильно, еще хотя бы на неделю», — цитируют РИА Новости сенатора.

В качестве аргумента парламентарий приводит тот факт, что за неделю во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID-19 не будет достигнута.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решение о неделе нерабочих дней в связи с ростом заболеваемости коронавирусом принял президент РФ Владимир Путин на основании предложений правительства РФ и экспертного сообщества. При этом власти субъектов РФ вправе самостоятельно принять решение о продлении «локдаунов» и после 7 ноября.

Ряд регионов уже заявляют о стабилизации ситуации, в частности, мэр Москвы Сергей Собянин. Некоторые субъекты РФ еще решения не приняли.

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