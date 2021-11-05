Москва, 5 ноября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Значительный разрыв между доходами самых богатых и самых бедных в стране не позволяет говорить о подлинном народном единстве, считает лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Дарья Драй ИА REGNUM Геннадий Зюганов

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«Обнищание, рост имущественного расслоения и социальной несправедливости, — вот беды общенационального масштаба. Выбранным курсом власть лишь увеличивает реальную социальную дистанцию между трудящимся большинством и кучкой толстосумов, завладевших народным достоянием. В этой ситуации нелепо говорить о подлинном народном единстве», — отметил Зюганов в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что состояние российских миллиардеров с начала 2021 года увеличилось почти на 66 млрд долларов, что составляет около 5 трлн рублей. В целом, по его словам, богатство узкой группы олигархов составляет 35% от ВВП. По этому показателю Россия занимает первое место в мире.

Одновременно на этом фоне с 2013 года падают доходы населения, а задолженность граждан по банковским кредитам растет и уже составляет 23 трлн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Предлагается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 тыс. 617 рулей в месяц.

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