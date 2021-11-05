Вашингтон, 5 ноября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Власти США будут настаивать на получении дополнительной информации из Китая, которая может объяснить природу происхождения коронавируса, заявила 4 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Мы и наши партнеры продолжим добиваться прозрачности и ответов со стороны КНР по ключевым и важнейшим вопросам, касающимся истоков пандемии и ее начала в Китае», — сказала она.

По словам Жан-Пьер, данные из Китая помогут США и всему миру понять, что послужило отправной точкой при первичной передаче вируса.

Ранее американский Национальный разведывательный совет выпустил доклад, в котором говорилось, что коронавирус SARS-CoV-2, вероятно, не является искусственной разработкой.

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