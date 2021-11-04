Санкт-Петербург, 5 ноября, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Пожилые петербуржцы, у которых нет личного кабинета на сайте «Госуслуги», смогут получить QR-коды после вакцинации на бумажном носителе. Кроме того, в Петербурге свой QR-код можно будет подтвердить не только паспортом. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов у зрителей в Ледовом дворце Петербурга

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В своем Telegram-канале он отметил, что гражданам старше 60 лет, не зарегистрированным на портале Госуслуг, прямо в пунктах вакцинации будут выдавать QR-код на бумажном носителе, подтверждающий прохождение полного цикла вакцинации.

Также для прохода в те места и на мероприятия, где требуется QR-код, будут приниматься бумажные справки о перенесённом заболевании или медотводе из медицинской организации.

При предъявлении QR-кода для подтверждения личности можно будет предъявить не только паспорт, но и военный билет, студенческий билет, пенсионное удостоверение, служебное удостоверение.