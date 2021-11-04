Стамбул, Турция, 4 ноября, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Турецкий «Галатасарай» на своем поле сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, которая прошла в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Софьян Фегули. У гостей мяч забил Франсуа Камано.

На данный момент «Локомотив» с двумя очками занимает последнее место в турнирной таблице группы E. «Галатасарай», набравший восемь очков, уверенно идет на первой строчке.

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