Стамбул, Турция, , 19:54 — REGNUM 4 ноября в Стамбуле (Турция) на стадионе «Тюрк Телеком Арена» «Галатасарай» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с московским «Локомотивом». На матч назначена швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Ассистенты главного судьи — Беким Зогай и Йонас Эрни.

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В последний раз «Локомотив» и «Галатасарай» играли между собой 21 октября. Тот матч завершился минимальной победой турецкого коллектива со счетом 1:0. Единственный мяч на 82-й минуте встречи забил вышедший на замену 23-летний полузащитник сборной Турции Керем Актюркоглу.

На данный момент «Локомотив» с одним очком занимает последнее место в турнирной таблице группы E. «Галатасарай», одержав две победы и набрав семь очков, уверенно идет на первой строчке.