Лондон, 4 ноября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Более 41 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за последние сутки в Британии. Об этом 4 ноября свидетельствуют данные правительства страны.

Коронавирус

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 41 299 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 9 171 660.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 214 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 141 181.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября британский министр здравоохранения Саджид Джавид сообщил, что Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей применение молнупиравира для лечения COVID-19.